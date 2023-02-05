Scholz: Batı yapımı silahlar Rus topraklarını vurmayacak

Bild gazetesine demeç veren Scholz'e, Kiev'e gönderilen Batı yapımı silahlarla Rusya topraklarının vurulmaması konusunda bir mutabakat olup olmadığı soruldu. Scholz, "Bu konuda fikir birliği var" yanıtını verdi.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin ve Rusya topraklarına saldırılara izin vermesinin müzakerelerin başlamasını kolaylaştıracağını iddia edenlerin yanıldığını belirterek, sonucun tam tersi olacağı, Kırım'a yönelik saldırıları misilleme saldırılarının izleyeceği uyarısında bulunmuştu.

Medvedev, Rusya'nın saldırılara yanıt verirken kendisini sınırlamayacağını belirterek, "Her türlü yanıtı verebiliriz. Rusya Devlet Başkanı bunu açıkça söyledi. Kendimize herhangi bir kısıtlama koymuyoruz ve tehdidin niteliğine göre her türlü silahı kullanmaya hazırız" demişti.

'Silah sevkiyatıyla ilgili tüm kararları çok dikkatlice tartmaya devam edeceğiz'

Scholz, Ukrayna'ya yeni silah sevkiyatlarını onaylarken soğukkanlılığı koruyacaklarını ve tüm kararları çok dikkatli bir şekilde tartmaya devam edeceklerini belirtti.

'Putin, beni ve Almanya'yı tehdit etmedi'

Röportajda eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna harekatından önceki bir telefon görüşmesinde kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiği iddiası da gündeme geldi. Scholz, Putin'in kendisini ve Almanya'ya hiçbir şekilde tehdit etmediğinin altını çizdi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Johnson'ın iddiasını tekzip ederek “Bay Johnson’ın söylediği doğru değil. Dahası bu bir yalan. Füze saldırısı tehdidinde bulunulmadı” demişti.

Kaynak: Sputnik