Fransa ve BAE dışişleri bakanları İran'ı görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Abu Dabi'ye giden Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna, Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed Al-Nahyan bir araya geldi.

Fransa Dışişleri Bakanlığının resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajda Colonna, BAE'li mevkidaşı ile İran'ı görüştü.

İki bakan ayrıca ikili ilişkiler ve bölgedeki son meseleleri ele aldı.

Taraflar Temmuz 2022'de BAE ile Fransa arasında imzalanan enerji alanında kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması doğrultusundaki enerji işbirliğini de görüştü.