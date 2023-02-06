Çin'den Türkiye ve Suriye'deki depremle ilgili açıklama

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Türkiye ve Suriye’de yaşanan şiddetli depremde hayatını kaybedenler için derin üzüntü duyduklarını belirtti.

Mao Ning, günlük basın toplantısında, Türkiye ve Suriye’de meydana gelen şiddetli depremi yakından takip ettiklerini söyledi.

Afette hayatını kaybedenler için üzüntü duyduklarını dile getiren sözcü Mao, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı ve yaralılara acil şifalar dileğinde bulundu.

Mao ayrıca, Türkiye ve Suriye halkının bir an önce felaketin yaralarını sarıp, yurtlarını yeniden inşa etmelerini dilediklerini ifade etti.

Kaynak: CRI Türkçe