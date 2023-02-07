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7 Şub 2023 10:43

Salman Rüşdi'nin sağ gözü kör oldu

Salman Rüşdi'nin sağ gözü kör oldu

Ağustos 2022'de ABD'nin New York kentinde bir etkinlik sırasında sahnede bıçaklı saldırıya uğrayan "Şeytan Ayetleri" kitabının yazarı Salman Rüşdi, bir gözünü kaybettiğini doğruladı.

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Salman Rüşdi, New York dergisine verdiği özel röportajda, sağ gözünü kaybettiğini doğruladı.

Bıçaklı saldırıdan etkilenen yazar, el uyuşması nedeniyle kalemle yazamakta ve klavye kullanmakta zorluk çektiğini söyledi.

Uzun süredir New York şehrinde yaşayan 75 yaşındaki Rüşdi, 12 Ağustos'ta Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada, Kaliforniya doğumlu 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.

İkinci dereceden cinayete teşebbüs ve ikinci dereceden saldırı düzenlemekle suçlanan Matar, çıkarıldığı mahkemede  "cinayete teşebbüs" ve "saldırı suçlamalarını" reddetmişti.

News Code 1907511

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