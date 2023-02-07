Salman Rüşdi'nin sağ gözü kör oldu

1980'lerde yazdığı "Şeytan Ayetleri" kitabıyla İslam dünyasının tepkisini çeken Salman Rüşdi, New York dergisine verdiği özel röportajda, sağ gözünü kaybettiğini doğruladı.
Bıçaklı saldırıdan etkilenen yazar, el uyuşması nedeniyle kalemle yazamakta ve klavye kullanmakta zorluk çektiğini söyledi.
Uzun süredir New York şehrinde yaşayan 75 yaşındaki Rüşdi, 12 Ağustos'ta Buffalo kentine yakın Chautauqua Enstitüsünde konferans vermek için kürsüye çıktığı esnada, Kaliforniya doğumlu 24 yaşındaki Hadi Matar'ın bıçaklı saldırısına uğramıştı.
İkinci dereceden cinayete teşebbüs ve ikinci dereceden saldırı düzenlemekle suçlanan Matar, çıkarıldığı mahkemede "cinayete teşebbüs" ve "saldırı suçlamalarını" reddetmişti.
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