İran ile Türkmenistan konsolosluk, sınır ve gümrük konularını görüştü

Türkmenistan medyasına göre İran- Türkmenistan Hükümetlerarası Konsolosluk, Sınır ve Gümrük İşleri Komisyonu’nun 15. Olağan Toplantısı Türkmenistan Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkmenistan heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Vepa Haciyev, İran İslam Cumhuriyeti heyetine ise Konsolosluk ve Parlamento İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alireza Bikdeli başkanlık etti.

Görüşmede taraflar, Ocak 2019’da Tahran’da gerçekleştirilen hükümetler arası komisyonun 14. toplantısında varılan anlaşmaların uygulanmasını ele aldı. Taraflar, ikili ilişkilerin mevcut durumu ve geleceği hakkında görüş alışverişinde bulundular ve varılan tüm anlaşmaların uygulanması gerektiğini vurguladılar.

Özellikle, konsolosluk meselelerinde ve iki ülkenin kolluk kuvvetleri arasındaki bilgi alışverişi alanında işbirliği mekanizmasını güçlendirmesi konuları ele alındı.

Hükümetlerarası İran-Türkmenistan Konsolosluk, Sınır ve Gümrük Sorunları Komisyonu’nun 15. toplantısının sonuçlarına göre nihai protokol imzalandı.

Bu arada Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Alireza Bikdeli ile görüştü. Toplantıda, 15-17 Şubat tarihlerinde Türkmenistan’da yapılması planlanan Hükümetlerarası Türkmenistan-İran Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.