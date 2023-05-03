İran, Türkmenistan, Irak ve Türkiye'den koridor hamlesi

Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov, Gelecekte doğudan batıya Türkmenistan, İran, Irak ve Türkiye'yi birbirine bağlayacak bir ulaşım koridoru inşa edileceğini bildirdi.

Serdar Berdimuhammedov, "Türkmenistan ile Kazakistan arasında Garabogazköl Körfezi üzerinden karayolu ve köprünün yapılması iki ülke arasındaki ulaşım ve ticaret ortaklığını artıracaktır." dedi.

Berdimuhammedov, "Türkmenistan'ın doğu ve batısını birbirine bağlayan karayolu, Özbekistan'ın Hazar Denizi'nin uluslararası limanlarına ve oradan da deniz yollarıyla Karagistan, Avrupa, güney Rusya, kuzey İran, Fars Körfezi'ne kıyısı olan ülkeler ve Hürmüz Boğazı'na ulaşmasını sağlıyor." ifadelerinde bulundu.

