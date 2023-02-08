İran, Türkiye'ye ikinci arama kurtarma ekibi gönderdi

İran Kızılay Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran ekiplerinin Maraş merkezli depremin vurduğu bölgelerde arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere yola çıktığını açıkladı.

Kulivend, çarşamba günü sekizer kişiden oluşan 10 acil müdahale ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini bildirmişti.

İran, Türkiye’ye insani yardım malzemeleri gönderdi

İran medyasına göre, çadır ve gıda paketi gibi malzemelerin bulunduğu kargo uçağı Türkiye’ye gönderildi.

Depremden etkilenen bölgelere destek için yola çıkan kargo uçağının Gaziantep Havalimanı’na inmesinin planlandığı kaydedildi.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak, Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini iletmişti.

Reisi, gerekli her türlü yardımı yapmaya hazır olduklarını belirtmişti.