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7 Şub 2023 17:07

Reisi'den Erdoğan'a taziye telefonu

Reisi'den Erdoğan'a taziye telefonu

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak depremde hayatını kaybedenler için taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayan İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi, yaralılara şifa temennisinde bulundu.

Kahramanmaraş'ta dün sabah saat 04.17'de 7.7, saat 13.24'te 7.6 büyüklüğünde iki deprem meydana gelmişti.

Erdoğan yaptığı son açıklamada, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 549, yaralı sayısı ise 22 bin 168'e yükseldi" demişti.

News Code 1907524

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