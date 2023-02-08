Türkiye'de yaşanan depremin etkisi sürüyor

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin etkisi sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hayatını kaybedenlerin sayısının 8 bin 574'e, yaralı sayısının ise 49 bin 133'e yükseldiğini duyurdu.