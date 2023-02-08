Rus medyası: "Depremin Türkiye ekonomisine olası etkileri"

Kommersant gazetesi, ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumunun verilerine göre, yıkımların Türkiye GSYH’sinin yüzde 2’sine mal olabileceğini yazdı.

Depremlerin etkisiyle ülkenin altyapı tesislerinin bir kısmının yıkıldığı ve geçici olarak kullanılmaz hale geldiği belirtilen haberde, İskenderun Limanı’nda çıkan yangına dikkat çekildi.

Rus gazetesi, deprem felaketi nedeniyle Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattından petrol akışının durdurulduğunu, ancak boru hattının zarar görmediğini aktardı.

Türkiye’nin ilerleyen yıllarda altapı tesislerinin yeniden inşası nedeniyle enerji tüketiminin artacağını öngören Kommersant, "Ankara’nın bunu doğal gaz pazarlıklarında elini güçlendirmek için kullanabileceği" yorumunu yaptı.

Depremin Türkiye’nin turizm sekötrünü de etkileyeceği tahmin edilen haberde, ülkenin güneydoğusunda üç havaalanının faaliyetlerini durdurduğu, en az beş otel yıkıldığı bildirildi.

Kaynak: Turkrus.com