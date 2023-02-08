Suriye'den Türkiye'ye deprem çağrısı

Sputnik'e göre, Suriye Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad, depremden etkilenen bölgelere insani yardım konusunda Türkiye'ye işbirliği ve koordinasyon çağrısında bulundu.

Suriye Dışişleri Bakanı, "Suriye ile Türkiye arasında insani düzeyde işbirliği gerekli olmasına rağmen, hala bir koordinasyon yaplmadı" dedi.

Faysal Mikdad ayrıca, Suriye'ye yönelik yaptırımların, ülkenin insani yardım alamaması nedeniyle bu faciayı daha da kötüleştirdiğini söyledi.

Mikdad, konuya ilişkin olarak, "Birçok ülke Suriye'ye yardım gönderdi. Bizimle iletişime geçen, taziyelerini ileten ve bize yardım etmek istediklerini ifade eden tüm liderlere teşekkür ediyoruz...Durum çok zor ve Suriye'ye gönderilen yardımın miktarı ne olursa olsun Avrupa yardımı başvuru ve bürokrasi gerektirmez çünkü insani yardım yaptırımlara tabi değildir. İnsani yardım uluslararası hukuka göre yaptırımlara tabi değildir, bu nedenle yardım etmemek için hiçbir mazeret olamaz" ifadelerinde bulundu.