Kahramanmaraş depremi: Can kaybı artıyor

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki depremin ardından 10 ilde kurtarma çalışmaları devam ediyor.

'Yüzyılın afeti' olarak adlandırılan depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

Erdoğan: Can kaybımız 14 bin 14'e yükseldi

Türk medyasına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremlerle ilgili incelemelerde bulunduğu Gaziantep'te, ''10 ili vuran depremlerde 14 bin 14 can kaybı, 63 bin 794 yaralı ve 6 bin 444 bina yıkıldı. Gaziantep'te ise 9 bin 400 can kaybı, 10 bin 395 yaralı bulunuyor." dedi.