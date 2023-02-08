Sınır Muhafızları Komutanlığı 70 adet yeni sürat teknesi teslim aldı

İran Sınır Muhafızları Komutanlığı, bugün düzenlenen törenle 70 adet yeni sürat teknesi teslim aldı.

Ülkenin güneyindeki Bender Abbas kentinde düzenlenen törene İran Emniyet Güçü Genel Müdürü Tuğgeneral Ahmed Rıza Radan, Savunma Bakanı Tuğgeneral Muhammed Rıza Aştiyani ve askeri yetkililer katıldı.

Törende konuşma yapan Tuğgeneral Aştiyani, "Sınır Muhafızları Komutanlığı gemi filosunun güçlendirilmesi terör ve kaçakçılıkla mücadelede büyük bir adımdır." dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin çeşitli ülkelerle savunma işbirliği yaptığını belirten Savunma Bakanı Tuğgeneral Aştiyani, bunun İran'ın gücünün bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Savunma Bakanı Tuğgeneral Aştiyani, "Biz barış ve istikrardan yanayız ve her türlü savaş ile şiddete karşıyız. Devrimin başlangıcından bu yana İran'a karşı birçok komplo kuran düşmanların planları boşa çıktı." diye konuştu.