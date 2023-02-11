DSÖ Genel Direktörü depremin vurduğu Halep'te

Türkiye'de 10 ilde büyük hasara neden olan şiddetli depremler Suriye'nin kuzeyinde de büyük yıkıma neden oldu.

Suriye devlet haber ajansı SANA, halen bölgede kurtarma çalışmalarının sürdüğünü aktarırken, DSÖ Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da bu ülkeye gitti.

Ghebreyesus'un Suriye Sağlık Bakanı ve Halep Valisi ile birlikte hastaneleri ve barınma merkezlerini ziyaret edeceği açıklandı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat'ta meydana gelen depremler, Mısır, Lübnan, Suriye ve Irak'ta da güçlü bir şekilde hissedildi. Deprem Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi, büyük yıkımlar meydana geldi.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen Suriye'de hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bine yaklaştı.