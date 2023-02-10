Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık deprem desteği

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Türkiye için Dünya Bankası harekete geçti. Dünya Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki deprem felaketinin ardından kurtarma ve toparlanma çabalarına destek olmak amacıyla 1,78 milyar dolarlık yardım sağlanacağı bildirildi.

Dünya Bankası'nın afet risk yönetimi konusundaki kapsamlı deneyimine dayanarak felaketin büyüklüğünü, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanları belirlemek üzere hızlı bir hasar değerlendirmesi başlattığı ifade edildi.

Kaynak: İHA