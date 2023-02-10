  1. Ekonomi
10 Şub 2023 11:15

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık deprem desteği

Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye 1,78 milyar dolarlık deprem desteği

Dünya Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerden etkilenen Türkiye’ye 1,78 milyar dolarlık destek sağlanacağı duyuruldu.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde etkilenen Türkiye için Dünya Bankası harekete geçti. Dünya Bankası tarafından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'deki deprem felaketinin ardından kurtarma ve toparlanma çabalarına destek olmak amacıyla 1,78 milyar dolarlık yardım sağlanacağı bildirildi.

Dünya Bankası'nın afet risk yönetimi konusundaki kapsamlı deneyimine dayanarak felaketin büyüklüğünü, kurtarma ve yeniden inşa desteği için öncelikli alanları belirlemek üzere hızlı bir hasar değerlendirmesi başlattığı ifade edildi.

Kaynak: İHA

News Code 1907563

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