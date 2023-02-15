Libya, Türkiye ve Suriye’ye 4 yardım uçağı gönderdi

AA'ya göre Libya Savunma Bakanlığı Ofis Müdürü Tuğgeneral Cibril Şitivi, Türkiye ve Suriye’de yaşanan depremin ardından Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe’nin yardımlar gönderilmesi talimatı verdiğini söyledi.

Bu yönde gereken çalışmaların derhal başlatıldığını ifade eden Şitivi, şunları kaydetti:

“İmkanlar dahilinde hava yardım koridoru oluşturularak, tıbbi gereçler, giyecek ve gıdadan oluşan yardım malzemeleri Türkiye ve Suriye’ye gönderildi. Şimdiye kadar bu kapsamda 4 uçak yardım gönderdik. Bugün beşinci uçağı gönderiyoruz.”