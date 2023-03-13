İran Trablus Büyükelçiliğinin açılmasını istiyor

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Menguş ile Muhammed Rıza Rauf Şeybani , başkent Trablus'ta bir araya geldi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra 12 yıl aradan sonra İran'ın Trablus Büyükelçiliğinin yeniden açılması ve faaliyete geçmesi konusu ele alındı.

Bölgesel ve uluslararası meselelerin de değerlendirildiği görüşmede Menguş, Suudi Arabistan ile İran arasında diplomatik ilişkilerin yeniden başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

2011'de Kaddafi rejimine karşı patlak veren gösterilerle birlikte İran dahil ülkedeki tüm büyükelçilikler kapatılmıştı.