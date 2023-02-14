İran ile Çin arasında 20 anlaşma imzalandı

İranlı ve Çinli yetkililer arasında işbirliği ve mutabakat zaptı imza töreni düzenlendi.

Bu törende kriz yönetimi, turizm, iletişim ve bilgi teknolojileri, çevre, uluslararası ticaret, fikri mülkiyet, tarım, ihracat, sağlık, medya, spor ve kültürel miras dahil olmak üzere iki ülkenin yetkilileri arasında 20 işbirliği anlaşmasına imza atıldı.

Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, 3 günlük resmi ziyaret için dün akşam saatlerine Çin'e gitti.

Cumhurbaşkanı Reisi'ye Çin ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, Yol ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş, Petrol Bakanı Cevad Ovci, Tarım Bakanı Seyyid Cevad Sadati, Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Reza Fatemi Amin, Merkez Bankası Genel Başkanı Muhammed Reza Farzin ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri Keni eşlik ediyor.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Kenani, Cumhurbaşkanı Reisi'nin İran-Çin 25 Yıllık İşbirliği Anlaşması için Pekin'e gideceğini açıklamıştı.