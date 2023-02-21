Cumhurbaşkanı Reisi, Çin ziyaretini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Reisi, iki kadim medeniyet olan İran ve Çin arasındaki tarihi ilişkilere değinerek, uluslararası meselelerde iki ülkenin ortak tutumu olduğunu anlattı.

Çin ve İran'ın tek taraflılıkla mücadele, bağımsızlığın korunması ve güçlenme ihtiyacı alanında ortak görüşe sahip olduğunu belirten Reisi, "İki ülkenin karşılıklı kapasiteleri, hem Asya'da hem de ikili ilişkilerde ortak işbirliğini genişletmek için çok iyi bir fırsat yaratmıştır" dedi.

İran'ın en önemli iş ortaklarından biri olan Çin'e yaptığı ziyaretini değerlendiren Reisi, bu ziyaretin İran'ın Çin ile işbirliğine ilişkin stratejik görüşü doğrultusunda gerçekleştirildiğini söyledi.

Reisi, "İran ve Çin'in üst düzey yetkilileri arasında imzalanan anlaşmalara göre, iki ülke sanayi, madencilik, tarım, ulaşım, kültür ve medya alanlarında işbirliği yapabilir" ifadesini kullandı.

Kuşak-Yol Projesinin bu proje yolundaki ülkelere fayda sağlayacağını ifade eden Reisi, şunları kaydetti:

"Bu güzergahın canlandırılmasıyla hem İpek Yolu üzerindeki kadim bağlantı modern bir şekilde canlandırılacak hem de bölgenin ticari ve ekonomik ilişkileri kolaylaştırılacaktır. Ayrıca bu proje bölgenin ve hatta dünyanın önemli bir bölümünün ticari ve ekonomik durumunu kolaylaştırmakta ve bu güzergah üzerindeki ülkelerin kapasitelerinin daha fazla dikkate alınmasına neden olmaktadır."

Reisi, ABD ve diğer Batılı ülkelerin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin olarak, "Aslında bu tam anlamıyla bir savaştır fakat araçları değiştirilmiş. Dün askeri bir araçtı, bugün bir yaptırım aracı. Onlar bu yaptırımları çok acımasızca uyguluyorlar. İran için hastaların ihtiyacı olan ilaca bile ambargo koymuşlar. Aileleri için çok büyük acı olan kelebek hastalarına bile ihtiyaçları olan ilaçları yasaklamışlardır" dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi, "Tüm dünya yaptırımların sonucunun, insanların yaşamları üzerinde baskı olduğunu çok iyi biliyor. Yaptırım uygulayanlar yaptırımların İran hükümetine baskı yapmak için olduğunu söylüyorlar ancak bu yaptırımlar insanların hayatını etkilemektedir" ifadesini kullandı.

Yaptırımlarla İran milletini durdurmak istediklerini belirten Reisi, İran milleti ve gençlerinin bir an bile yavaşlamadığını söyledi.