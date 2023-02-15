Reisi'ye Çin'de "Fahri Doktora" verildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti Pekin'e ziyaret gerçekleştirdi.

Bugün Pekin Üniversitesi Rektörü Hao Ping ve üniversite yöneticileri ile görüşen Cumhurbaşkanı Reisi, üniversitenin Fars Dili ve Edebiyatı Bölümündeki akademisyenler ve öğrencilerle de sohbet etti.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Reisi’ye, İran ile Çin arasında işbirliğinin güçlendirilmesinde, bölge ve dünyada barış ve istikrarın sağlanmasında gösterdiği hizmetlerden dolayı Pekin Üniversitesi tarafından "Fahri Doktora" unvanı verildi.