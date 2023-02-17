İran'dan Tacikistan'da yaşanan çığ felaketi için taziye mesajı

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Tacikistan'da yaşanan çığ felaketi nedeniyle Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman'a taziye mesajı gönderdi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kalme aldığı mesajıda, olayda hayatını kaybedenler için Tacik halkı ve hükümetine başsağlığı diledi.

Tacikistan'da çığ felaketi

Tacikistan Olağanüstü Haller Komitesinden yapılan açıklamada, ülkenin dağlık bölgelerinde son günlerde meydana gelen çığ düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 17’ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ölenlerin 16’sının Dağlık Bedahşan Özerk Bölgesi’nde, birinin başkent Duşanbe yakınlarındaki Varzob kasabasından geçen Duşanbe-Çanak kara yoluna çığ düşmesi sonucunda yaşamını yitirdiği anlatıldı.

Son günlerde 100’e yakın çığ düşme vakasının meydana geldiği, tehlikenin hala devam ettiği vurgulanan açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin afet bölgesinde çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, çığ düşmesi sebebiyle başkent Duşanbe ile ülkenin kuzeyini birbirine bağlayan Duşanbe-Çanak otoyolunun da aralarında bulunduğu bazı kara yollarının trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Dün, Tacik makamları, ülkenin dağlık bölgelerine çığ düşmesi sonucunda 13 kişinin öldüğünü, 12 kişinin yaralandığını kaydetmiş, bu afette 4 evin tamamen yıkıldığını, 35 konut, 5 işletme ile bölgedeki altyapı sistemlerinin ciddi hasar gördüğünü bildirmişti.