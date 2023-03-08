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8 Mar 2023 11:57

Mısır'da tren kazası: 2 ölü, 23 yaralı

Mısır'da tren kazası: 2 ölü, 23 yaralı

Mısır'ın başkenti Kahire'de meydana gelen tren kazasında 2 kişinin hayatını kaybettiği, 23 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Mısır'ın başkenti Kahire'de yolcu treninin raydan çıkarak istasyon platformuna çarpması sonucu kaza meydana geldi.

Mısır Sağlık Bakanlığı, kaza mahalline 20 ambulansın sevk edildiğini ve ilk belirlemelere göre 2 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çoğunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ifade edildi.

Konuyla ilgili kısa bir açıklama yapan Mısır Başsavcısı Hamada el-Savi de tren kazasının araştırılması için soruşturma ekibinin kurulduğunu duyurdu.

Demiryolu hatlarındaki hareketliliğin normale döndürüldüğü belirtildi.

News Code 1908063

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