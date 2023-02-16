Pakistan'da trende patlama meydana geldi

Pakistan'ın Peşaver şehrine gitmek üzere Belucistan eyaletinin Ketta şehrinden kalkan bir yolcu treninde patlama meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis Mian Mahboob yaptığı açıklamada, patlamanın trenin Pencap eyaletinin Chichawatni bölgesinden geçtiği sırada yaşandığını ve patlamaya neyin yol açtığının ise henüz bilinmediğini ifade etti.

Pakistan Demiryolları Sözcüsü Babar Ali Raza da yolcu treninde patlama olduğunu doğrularken, uzmanların detayları netleştirmeye çalıştığını söyledi.