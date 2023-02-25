İran'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

Rezevi Horasan Eyaleti Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkan Yardımcısı Abulfazl Rafii, Türbet Haydariye- Meşhed yolu üzerinde bir otobüsün devrildiğini duyurdu.
Rafii, kazada 32 kişinin yaralandığını bildirdi.
İran'ın Rezevi Horasan eyaletinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 32 kişi yaralandı.
Rezevi Horasan Eyaleti Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkan Yardımcısı Abulfazl Rafii, Türbet Haydariye- Meşhed yolu üzerinde bir otobüsün devrildiğini duyurdu.
Rafii, kazada 32 kişinin yaralandığını bildirdi.
yorumunuz