  1. Toplum
25 Şub 2023 11:52

İran'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

İran'da yolcu otobüsü devrildi: 32 yaralı

İran'ın Rezevi Horasan eyaletinde bir yolcu otobüsü devrildi. Kazada 32 kişi yaralandı.

Rezevi Horasan Eyaleti Kızılayı Yardım ve Kurtarma Başkan Yardımcısı Abulfazl Rafii, Türbet Haydariye- Meşhed yolu üzerinde bir otobüsün devrildiğini duyurdu.

Rafii, kazada 32 kişinin yaralandığını bildirdi.
 

News Code 1907854

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