İran heyeti Moskova'da Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi ile görüştü

Rus yetkililerle görüşmek üzere üst düzey bir heyetin eşliğinde Moskova'da bulunan İran Dışişleri Bakanı Özel Siyasi İşlerden Sorumlu Kıdemli Danışmanı Ali Asger Haci, , Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ortadoğu Özel Temsilcisi Mihail Bogdanov ile bir araya geldi.

Görüşmede Suriye, Yemen ve Libya'daki son gelişmeler ele alındı.

Taraflar bu görüşmede Suriye'nin sorunlarının siyasi çözüm ve diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurgulayarak, Suriye- Türkiye görüşmelerine desteklerini beyan ettiler.

İki taraf Yemen'de insani sorunların çözülmesi ve ateşkes sağlanması gerektiğini vurguladı.

İranlı ve Rus yetkili ayrıca Libya'nın toprak bütünlüğünün korunması ve barış ve güvenliğin yeniden bu ülkede sağlanması gerektiğine vurgu yaptı.