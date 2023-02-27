Çavuşoğlu: İsveç ve Finlandiya ile yeni toplantı 9 Mart'ta

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile ortak basın açıklaması düzenlendi.

"İsveç-Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda taahhütleri var. Bizim bu adımları görmeden İsveç’in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. 3’lü muhtıranın unsurlarının uygulanıp uygulanmadığı gözden geçirilecek" diyen Çavuşoğlu, "İki toplantı yapıldı, üçüncü toplantıyı Kur'an yakma eyleminden sonra da erteledik. 3’üncü toplantının Brüksel’de olmasında fayda var. 9 Mart’ta düzenlenecek, İsveç’in yükümlülüklerini yerine getirmediğini açıkça görsünler" ifadelerini kullandı.

Szijjarto ise şöyle konuştu:

"Türk halkını dost ve kardeş olarak gördüğümüz için deprem sonrası derhal yardıma koştuk. Beraberimizde 10 tonluk yardım malzemesi getirdik. Askeri takviye uçağını tamamen doldurarak yardım malzemelerini ulaştırdık. Bunlar ilaçlardan ve diğer malzemelerden oluşuyor."

Kaynak: Gazete Duvar