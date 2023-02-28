'Sona' ABD'de İran sinemasını temsil edecek

İranlı sinemacı Zehra Türkmenlu'nun yazıp yönettiği 'Sona' adlı kısa film, ABD'de düzenlenecek olan 15.Uluslararası Medya Film Festivali'nde yarışacak.

'Sona' 31 Mart'ta bu festivalde sinemaseverlerle buluşacak.

Bu kısa filmin özeti şöyle:

"40 yaş arifesinde olan Sona yalnızlık sorunlarıyla nasıl karşılaşmalı?"

Uluslararası Medya Film Festivali 2008'den beri dünyanın dört bir yanından her türden yüzlerce filme ev sahipliği

Festivalin bu döneminde dünyanın dört bir yanından toplam 40 kısa kurmaca filmi, belgesel ve animasyon yarışacak.