İran yapımı kısa film Polonya'ya gidecek

Mehrdad Hasani'nin yönettiği kısa metrajlı "Tatbik" adlı film, bu sene 26'ncısı Polonya'da düzenlenecek olan Uluslararası Zoom-ZBLIZENIA Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.
"Tatbik" daha önce 39. Busan Film Festivali'nde en iyi kısa film ödülüne layık görülmüştü.
Film ayrıca Barselona'da düzenlenen İnsan Hakları Festivali'nde en iyi film ödülünü kazanmıştı.
Film, içindeki gerçeğe uyum sağlamaya çalışan Şahroh isimli bir çocuğun duygularını konu almaktadır.
Uluslararası Zoom-ZBLIZENIA Film Festivali 6-12 Mart tarihleri arasında Polonya'nın Jelenia Gora kentinde düzenlenecek.
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