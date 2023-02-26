Tel Aviv'de Netanyahu kabinesine karşı protestolar 8. haftasında

Arap medyasına göre, Cumartesi akşamı Tel Aviv'de toplanan yüz binlerce kişi büyük çaplı bir gösteri düzenledi.Gösteriye 100 binden fazla kişi katıldı.

Pazartesi günü İsrail parlamentosu Knesset, yargı reformunun ilk bölümünü ilk oylamada onayladı.

Reform, yeni yargıçların seçiminde kabinenin söz sahibi olmasını sağlayarak Yüksek Mahkeme'nin yetkilerini sınırlandıracak ve parlamentonun, mahkemenin alacağı kararları mutlak çoğunlukla geçersiz kılmasına olanak sağlayacak.

Yargı reformuna karşı 8 haftadır kitlesel gösteriler düzenleniyor.