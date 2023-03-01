İran'dan Yunanistan'a taziye mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Yunanistan'ın kuzeyindeki Larissa kentinde meydana gelen ve çok sayıda Yunanistan vatandaşının ölmesine ve yaralanmasına neden olan tren kazasından dolayı Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulundu.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kenani, hayatını kaybedenler için Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret ve yaralananlar için acil şifalar diledi.

Yunanistan'ın kuzeyindeki Larissa kentinde 2 trenin çarpıştığı kazada, birkaç vagon raydan çıktı ve bunlardan en az üçü alev aldı.

Larissa'nın 22 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Tempe'ye bağlı Evangelismos kasabası yakınlarında 23.14 sıralarında meydana gelen kazada, 29 kişinin yaşamını yitirdiği, 85 kişinin yaralandığı belirlendi.