Yunanistan'daki kazada ölenlerin sayısı arttı; Bir Bakan istifa etti

Larisa kentinin kuzeyindeki Tempi bölgesinde yolcu treni ile yük treninin çarpışması sonucu bazı vagonların raydan çıktığı ve ön vagonların yandığı kazada son belirlemelere göre 44 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Haberde, 6'sı ağır olmak üzere 57 kişinin tedavisinin sürdüğü kaydedildi.

Yunanistan Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis, korkunç tren kazasının ardından istifasını açıkladı.

İran'dan tayize mesajı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Yunanistan'ın kuzeyindeki Larissa kentinde meydana gelen ve çok sayıda Yunanistan vatandaşının ölmesine ve yaralanmasına neden olan tren kazasından dolayı Yunan halkı ve hükümetine başsağlığı dileğinde bulunmuştu.

Kazada hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Kenani, hayatını kaybedenler için Yüce Allah'tan rahmet ve mağfiret ve yaralananlar için acil şifalar dilemişti.