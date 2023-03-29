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29 Mar 2023 09:44

Ukrayna’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 18 yaralı

Ukrayna’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 18 yaralı

Ukrayna'nın Hmelnitski kenti yakınlarında yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 3’ü ağır toplam 18 kişi yaralandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'dan Ukrayna'nın Odessa kentine giden yolcu otobüsü, Ukrayna'nın Hmelnitski kenti yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada, 3'ü ağır toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar, kurtarma görevlileri tarafından Volochysk'te bulunan hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, otobüste 2'si şoför toplam 25 kişinin bulunduğunu aktardı. Ukrayna polisinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelere göre, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

kaynak: İHA

News Code 1908369

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