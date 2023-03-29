Ukrayna’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 18 yaralı

Polonya'nın başkenti Varşova'dan Ukrayna'nın Odessa kentine giden yolcu otobüsü, Ukrayna'nın Hmelnitski kenti yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kazada, 3'ü ağır toplam 18 kişi yaralandı. Yaralılar, kurtarma görevlileri tarafından Volochysk'te bulunan hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer, otobüste 2'si şoför toplam 25 kişinin bulunduğunu aktardı. Ukrayna polisinin olay yerinde yaptığı ilk incelemelere göre, kazanın kötü hava koşulları nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.
kaynak: İHA
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