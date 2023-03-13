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13 Mar 2023 09:59

Yunanistan'da tren kazasının ardından protestolar sürüyor

Yunanistan'da tren kazasının ardından protestolar sürüyor

Yunanistan'da 28 Şubat günü 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından protestolar sürüyor.

Yunanistan'da geçen hafta gerçekleşen tren kazasında hayatını kaybedenler için başkent Atina'da ve Selanik'te eylem yapıldı.

Atina'da Yunan Parlamentosu önünde 8 bini aşkın kişiyi bir araya geldi.

Atinada'ki Sintagma Meydanında toplanan binerce kişi, Yunanistan Demir Yolları Örgütünün (OSE) Atina'daki ofisine doğru yürüdü.

Sendikalar ve öğrenci örgütleri gibi çok sayıda grubun destek verdiği eylemde, sorumluların bulunması talep edildi.

OSE ofisi önünde bir grup eylemci ve polis arasında yaşanan arbedenin ardından polis, eylemcilere biber gazıyla müdahale etti.

Selanik'te de protesto yürüyüşü yapan binlerce eylemci, sorumluların bulunmasını istedi.

28 Şubat Salı günü yerel saatle 23.20'de Larisa kentinin 26 kilometre uzağındaki Tempi bölgesinde meydana gelen kazada, çoğu üniversite öğrencisi 57 kişi hayatını kaybetmişti.

News Code 1908127

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