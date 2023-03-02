Cumhurbaşkanı Reisi Belçika Başbakanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dün akşam Belçika Başbakanı Alexander de Croo ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Yanlış bilgilerin ortaya çıkmasını hesap hatası olarak değerlendiren Cumhurbaşkanı Reisi, bazı Avrupa ülkelerinin İslam karşıtı ve terör hareketlerine verdiği destekten duyduğu kaygıyı dile getirerek,"İran hükümeti tüm sorunları işbirlikçi bir yaklaşımla çözmek istiyor" dedi.

Reisi sözlerinin devamında "Avrupa ülkelerinin toprakları, İran milletinin çıkarlarına karşı komplo ve tehditlerin kaynağı olmamalıdır" ifadesini kullandı.

Belçika Başbakanı Alexander de Croo ise Tahran ile Brüksel arasındaki 130 yıllık diplomatik ilişkiler çerçevesinde iki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin önemli olduğunu vurguladı.