ABD Suriye'de petrol kaçakçılığı yapmayı sürdürüyor

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre, işgalci ABD birlikleri, kuzeydoğu Suriye'de PKK/YPG kontrolündeki bölgelerden 34 petrol tankını çıkardı.

Daha önce Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, ABD’yi Suriye’deki zenginlik ve kaynakları "yağmalamak" ve "Suriye halkının yaşam hakkını acımasızca ihlal etmek"le suçlamıştı.

Suriye medyasında çıkan haberlerde, ABD birlikleri ve onlarla birlikte hareket eden teröristlerin günde ortalama 66 bin varil petrole el koyduğu belirtilerek Suriye'nin 2022'nin ilk yarısında petrol üretiminin günde 80 bin varil olduğuna işaret edilmişti.

Suriye Petrol Bakanlığı da Ağustos ayında yaptığı açıklamada petrol kaçakçılığı dahil olmak üzere ABD'nin uygulamalarının, Suriye'nin petrol ve doğal gaz sektörlerini doğrudan ve dolaylı olarak 107 milyar 100 milyon dolar zarara uğrattığını bildirmişti.