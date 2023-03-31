Tahran'dan Siyonist rejimin Azerbaycan topraklarından İran'a karşı komplosuna uyarı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Siyonist Bakan Eli Cohen'in Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile 'İran'a karşı birleşik cephe kurulması" konusunda anlaştıklarına dair iddalarına tepki gösterdi.

Kenani Bu iddiayı Siyonist rejimin Azerbaycan topraklarını İran'ın ulusal güvenliği için bir tehdit haline getirmeye yönelik kötü niyetlerinin bir başka belgesi olarak nitelendirdi ve bunu şiddetle kınadı.

Kenani, Siyonist rejim bakanının "İran'a karşı birleşik cephe kurulması"na dair iddialarını ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın "Bakü ile Tel Aviv arasında stratejik ortaklık" vurgusunu işbirliklerinin İran karşıtı yönelimin zımni teyiti olarak nitelendirdi ve Azerbaycan yetkililerinin bu konuda açıklama yapmasını istedi.

İran ve Azerbaycan halkı arasındaki kopmaz tarihi ve dini bağlara vurgu yapan Kenani, "İran, iki komşu ülke arasında mesafe yaratmaya yönelik kötü niyetli kişilerin çabalarını her zaman engellemeye çalışmıştır ve Azerbaycan hükümetinin de, düşmanların iki ülke ilişkilerine kurduğu tuzaktan kaçınması bekleniyor. İran'ın Azerbaycan topraklarından Siyonist rejimin kendisine yönelik kurduğu komploya kayıtsız kalamayacağı açıktır." ifadelerinde bulundu.