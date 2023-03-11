Suudi Bakan: İran ile anlaşma iki yıllık müzakerelerin sonucuydu

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Tahran-Riyad normalleşmesiyle ilgili açıklama yaparak, "İran ile imzalanan anlaşma, iki yıllık müzakerelerin sonucuydu ve sonunda iyi komşuluk ilkesi ve iki ülkenin ulusal egemenliğine saygı temelinde anlaşmaya vardık" dedi.

Faysal bin Ferhan, her iki taraf bu görüşmelerin devamına dayalı olarak tüm bölgesel güvenlik sorunlarının çözülmesi gerektiğini vurguladığını ifade etti.

Suudi Bakan ülkesinin diyalogu anlaşmazlıkları çözmenin en iyi yolu olarak gördüğünü söyledi.

Çin'in ev sahipliğinde yapılan yoğun görüşmeler sonucu İran ve Suudi Arabistan, ikili ilişkileri normalleştirmek için anlaştı.

Pekin'deki görüşmelerin ardından İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammad el-Aiban ve Çin Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi üçlü bildiriye imza attı.