İran ve Suudi Arabistan ilişkileri normalleştirmek için anlaştı

Çin'in ev sahipliğinde yapılan yoğun görüşmeler sonucu İran ve Suudi Arabistan, ikili ilişkileri normalleştirmek için anlaştı.

Pekin'deki görüşmelerin ardından İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Ali Şemhani, Suudi Arabistan Ulusal Güvenlik Danışmanı Musaid bin Muhammad el-Aiban ve Çin Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü ve Çin Merkez Komitesi Siyasi Büro Üyesi Wang Yi üçlü bildiriye imza attı.

Üçlü bildirde, "Görüşmeler sonucunda İran ve Suudi Arabistan Krallığı, iki ay içinde diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması ve büyükelçiliklerin ve temsilciliklerin yeniden açılması konusunda anlaştı. İki ülke dışişleri bakanları bu kararı hayata geçirmek için bir araya gelecek.

2001 tarihinde İran ve Suudi Arabistan arasında imzalanan güvenlik işbirliği anlaşmasının yanı sıra 1988 tarihli ekonomik, ticari, yatırım, teknik, bilimsel, kültürel, spor ve gençlik alanlarındaki kapsamlı işbirliği anlaşmasının hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Üç ülke (İran, Çin ve Suudi Arabistan), bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği güçlendirmek için her türlü çabayı gösterme yönündeki güçlü iradelerini beyan eder." ifadelerine yer verildi.