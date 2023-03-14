Siyonist medya: İsrail peşpeşe darbeler yiyor

Siyonistlerin medya organlarının dünkü yorumlarında uluslararası arenada kartların iyice karışması ve özellikle ABD ile dostlarının kurumlarının etki güçlerinin ve stratejilerinin gittikçe zayıflaması üzerinde duran yorumlara yer verildi.

Siyonistlerin ekonomik içerikli bir gazetesi niteliğindeki Globes bu kışın sonundaki İsrail ile geçtiğimiz sonbaharın sonundaki İsrail'in aynı şey olmadığına dikkat çekti. Özellikle son bir haftada yaşanan gelişmelerin İsrail'e arka arkaya darbeler vurduğunu, bunların başında da Çin'in ara buluculuğuyla Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesi, Rusya'nın Ukrayna'ya sesten hızlı füzeler göndermesi ve Silikon Vadisi Bankası'nın (Silikon Valley Bank) iflas etmesi sebebiyle ABD piyasalarında istikrarın iyice bozulması olayları olduğunu iddia etti.

Gazetenin yorumunda Suudi Arabistan-İran uzlaşmasına özellikle dikkat çekilerek bunun İsrail'in çıkarları açısından tehlikeli bir gelişme olduğu belirtildi. Bu yakınlaşmada ABD Başkanı Joe Biden'ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayından dolayı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ı cezalandırma ve Suudi Arabistan'ı uluslararası alanda yalnızlaştırma vaatlerinde bulunarak başkanlığa seçilmesi üzerine bu ülkenin de kendine yeni kapılar arama yoluna gittiği değerlendirmesinde bulunuldu.

Gazetenin yorumunda; "Evet, Biden başkanlığa seçilmesinin ikinci yılında Bin Selman'la arayı düzeltmek için Riyad'ı ziyaret etti ama bundan kısa bir süre sonra Suudi Arabistan, petrol fiyatlarının düşmesinin önüne geçmek için Rusya ile anlaşma yaparak onu sırtından hançerledi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi