Nasrullah'tan Tahran-Riyad normalleşmesi yorumu

Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah, Hacı Esad Mahmud Sağir'i (Hacı Salih) anma töreninde konuşma yaptı.

Nasrullah, Hizbullah’ın kurucu isimlerinden Hacı Salih’in, İsrail’e ait casusluk ağlarını çökertmede önemli bir rol oynadığını söyledi.

Suriye krizine de değinen Nasrullah, "Suriye'ye karşı başlatılan kapsamlı savaş yenildi, ancak tam bir zaferden bahsetmiyorum çünkü hala bazı konular var." dedi.

Hasan Nasrullah sözlerine şöyle devam etti:

"Arap-İsrail çatışmasının başlangıcından bu yana, Suriye'nin konumunu hepimiz iyi biliyoruz. Suriye, Siyonist düşmana karşı mücadelede her zaman temel direk olmuş ve Direniş Ekseni’nin temelinde yer almıştır. Şam yönetimi geniş kapsamlı savaşa rağmen bu tavrını sürdürdü.

Çok sayıda yorumcu, Suriye'nin Arap dünyasının kucağına geri dönüp Direniş Ekseni’ni terk edeceğini ileri sürüyor. Bence bu doğru değil, zira Suriye direnişin kalbidir.

İç savaşın ikinci yılında Şam'a Siyonist düşmanla savaşmayı bırakması önerildi, ancak Suriyeli liderler bunu reddetti."

Nasrullah, Suriye'nin ABD'nin piyonu olmadığı için kendi çıkarlarına göre hareket ettiğini belirterek, "Suriye'nin direnişi olmasaydı uzlaşma uzun zaman önce gerçekleşirdi, ama Suriye'nin direniş hareketlerine verdiği destek denklemi değiştirdi. 2006'da Lübnan direnişinin mücadelesi başarısız olsaydı, bir sonraki adımda Suriye toprakları ABD ve İsrail tarafından işgal edilecekti, ancak bu plan başarısız oldu." ifadelerini kullandı.

"ABD, Şam ile ülkeler arasındaki ilişkilerin normalleşmesine engel oluyor." diyen Nasrullah, ABD'nin Sezar yaptırım yasasını Suriye'ye karşı silah olarak kullandığını söyledi.

İran ve Suudi Arabistan ilişkilerinin normalleşme sürecine girmesini "olumlu" olarak değerlendiren Seyyid Hasan Nasrullah, "Riyad ile Tahran arasındaki diplomatik ilişkilerin yeniden başlatılması iyi bir gelişme ve bunun bölge halklarına fayda sağlayacağına inanıyoruz. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz. Suudi Arabistan ile İran arasındaki uzlaşı doğru biçimde seyrederse Lübnan da dahil olmak üzere bölge için bir vizyon oluşturur." değerlendirmesinde bulundu.