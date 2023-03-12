Suudi Arabistan ile ilişkilerin normalleşmesi Yemen'de ateşkesi hızlandıracak

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği'nden yapılan açıklamada, İran ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde önemli olduğu belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin yeniden başlamasının bölge ve İslam dünyası da dahil olmak üzere her üç düzeyde de olumlu olacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İran ile Suudi Arabistan arasındaki siyasi ilişkilerin yeniden başlaması, Yemen'de ateşkesin sağlanmasını ve bu ülkede kapsayıcı bir ulusal hükümetin kurulmasını hızlandıracak gibi görünüyor."

