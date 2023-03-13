Reisi'den İran-Belarus işbirliğinin geliştirilmesine vurgu

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile Tahran’da bir araya geldi.

Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

İki lider görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Reisi, "Sanayi, madencilik, ticaret, tarım ve yol alanlarında antlaşmalar imzalandı. Bu anlaşmaların iki ülke arasındaki ilişkilerinin gelişmesi için faydalı olmasını temenni ediyorum"dedi.

Cumhurbaşkanı Reisi sözlerinin devamında "Belarus ile bölgesel ve bölge ötesi ilişkilerimizi artırmaya kararlıyız. Bu konuda Belarus Cumhurbaşkanı ile verimli görüşmelerimiz oldu. Şanghay İşbirliği Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği kapsamında işbirliğimizi iyi şekilde sürdürebiliriz." ifadesini kullandı.

Tahran-Minsk ilişkilerini değerlendiren Reisi,"İki ülke olarak her alanda ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Belarus ile 30 yıllık diplomatik ilişkilere sahibiz. Yeni Tahran hükümeti iktidara geldikten sonra bu ilişkiler daha da arttı. İran ve Belarus arasındaki işbirliği geçmiş ile kıyaslanamaz" açıklamasını yaptı.

Belarus Cumhurbaşkanı ise "En son 17 yıl önce İran'a resmi bir ziyarette bulunmuştum. Hiçbir yaptırım İran'ın ilerlemesini engelleyemez." değerlendirmesinde bulundu.