Ayetullah Hamanei, Belarus Cumhurbaşkanı'nı kabul etti

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, resmi ziyaret kapsamında Tahran'da bulunan Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve beraberindeki heyetle görüştü.

Görüşmede İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de hazır bulundu.

Reisi, bu sabah Belaruslu mevkidaşı Lukaşenko'yu Tahran'daki Saadat Abad Sarayı'nda resmi törenle karşıladı.

Aleksandr Lukaşenko iki günlük resmi ziyaret kapsamında dün akşam saatlerinde Tahran'a geldi. Lukaşenko'yu Mehrabad Havalimanı'nda İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Rıza Fatemi Emin karşıladı.

Lukaşenko’nun Tahran ziyareti sırasında İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile de görüşmesi bekleniyor.