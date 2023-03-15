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15 Mar 2023 15:14

Putin-Esad görüşmesi: Gündemde Suriye-Türkiye ilişkileri var

Putin-Esad görüşmesi: Gündemde Suriye-Türkiye ilişkileri var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Suriye-Türkiye ilişkilerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Suriyeli mevkidaşı Beşar Esad’ın bugünkü görüşmelerinde ele alacakları konulardan biri olduğunu belirtti.

Kremlin Sözcüsü Peskov, ‘Rusya Devlet Başkanı Putin ile Suriye Devlet Başkanı Esad’ın bugün Kremlin’de gerçekleşecek görüşmelerinin, Esad ile Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir araya gelme olasılığı üstünde nasıl bir etkisi olacağı’ sorusu üstüne, “Suriye-Türkiye ilişkilerine, öyle ya da böyle, bugün muhakkak değinilecek” dedi.

Peskov, Putin ve Esad’ın görüşmelerinin saatine ilişkinse, Rusya ve Suriye delegasyonları arasındaki görüşmenin Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 15.00 sonrası başlamasının planlandığını, bu görüşmenin ardındansa Putin ile Esad’ın bire bir görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1908198

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