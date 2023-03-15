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15 Mar 2023 08:35

Beşar Esad'dan Rusya'ya önemli ziyaret

Beşar Esad'dan Rusya'ya önemli ziyaret

Resmi ziyaret için dün akşam saatlerinde Moskova'ya giden Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile görüşecek.

Arap medyasına göre, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, resmi bir ziyaret için dün akşam saatlerinde Moskova'ya gitti.

Beşar Esad'a Moskova ziyaretinde kalabalık bir heyet eşlik ediyor.

Suriye Devlet Başkanlığı ofisinden yapılan açıklamada, "Devlet Başkanı Beşar Esad, Rusya Federasyonu'na resmi bir ziyaret için bu akşam Moskova'ya ulaştı. Ziyaret sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştirecek." ifadesi kullanıldı.

Esad-Putin görüşmesinde ikili ve bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

Rus basınına göre görüşmede gündem maddelerinden biri de Türkiye ile Suriye arasındaki normalleşme süreci olacak.

News Code 1908184

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