Yeni Zelanda’da 7.1’lik korkutan deprem!

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, Yeni Zelanda’nın Kermadec Adaları bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Söz konusu depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Bazı kıyılar için tehlikeli dalgalar için uyarı veren ABD Tsunami Uyarı Sistemi, “Kermadec Adaları’nın bazı kıyıları için gelgit seviyesinin 03 ila 1 metre üzerine ulaşan tsunami dalgaları mümkündür” dedi.

Ancak, Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı ve Meteoroloji Bürosu, Yeni Zelanda anakarası ve Avustralya'da tsunami tehdidi olmadığını belirtti.