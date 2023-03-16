  1. Toplum
16 Mar 2023 10:38

Yeni Zelanda’da 7.1’lik korkutan deprem!

Yeni Zelanda’da 7.1’lik korkutan deprem!

Yeni Zelanda'nın Kermadec Adaları bölgesinde 7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, Yeni Zelanda’nın Kermadec Adaları bölgesinde 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Söz konusu depremin yerin 10 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Bazı kıyılar için tehlikeli dalgalar için uyarı veren ABD Tsunami Uyarı Sistemi, “Kermadec Adaları’nın bazı kıyıları için gelgit seviyesinin 03 ila 1 metre üzerine ulaşan tsunami dalgaları mümkündür” dedi.

Ancak, Ulusal Acil Durum Yönetimi Ajansı ve Meteoroloji Bürosu, Yeni Zelanda anakarası ve Avustralya'da tsunami tehdidi olmadığını belirtti.

News Code 1908207

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