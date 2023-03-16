Suudi Arabistan'dan İran ile normalleşme açıklaması

Bin Ferhan, Moritanya'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) 49. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'nda bir konuşma yaptı

Suudi Arabistan'ın "İran'daki kardeşleriyle iki yıldan uzun süredir Çin, Umman ve Irak'ın ev sahipliğinde görüşmeler yaptığını" söyleyen Bin Ferhan, ülkesinin İran'la diyalog halinde olduğunu belirtti.

Bin Ferhan, Suudi Arabistan ile İran arasında sağlanan anlaşmaya ilişkin, "Bu anlaşma, devletlerin egemenliğine saygı, işlerine karışmama ve iyi komşuluk ilkelerine dayanıyor." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın önemine dikkati çeken Bin Ferhan, Suudi Arabistan’ın bu anlaşmayla Fars Körfezi'nde güvenlik ve istikrarın artmasını beklediğini söyledi.