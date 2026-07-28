Erakçi, Umman ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde bölgesel gelişmeleri ele alırken, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin sağlanması için ortak diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.