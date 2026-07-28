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28 Tem 2026 09:28

Erakçi, Umman ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

Erakçi, Umman ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarıyla bölgesel gelişmeleri görüştü

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde bölgesel gelişmeleri ele alırken, Hürmüz Boğazı'ndaki güvenliğin sağlanması için ortak diplomatik çabaların artırılması gerektiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, pazartesi akşamı Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ile bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Erakçi, bölgede istikrarın sağlanması, ortak diplomatik girişimlerin ilerletilmesi ve ABD'nin saldırgan eylemleri nedeniyle Hürmüz Boğazı'nda oluşan güvenlik sorunlarının giderilmesi amacıyla iş birliğinin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

News ID 1937720

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