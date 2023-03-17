  1. Siyaset
17 Mar 2023 19:45

Türkiye, İran-Suudi Arabistan anlaşmasını olumlu karşıladı

Türkiye, İran-Suudi Arabistan anlaşmasını olumlu karşıladı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Tahran ile Riyad arasında sağlanan normalleşme anlaşmasını olumlu karşıladı.

Türk medyasına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Emir Abdullahiyan, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, bölge ve komşu ülkeleri arasındaki olumlu işbirliğinin, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ve uluslararası düzeyde ortak çalışmaların artmasına yol açacağını vurguladı.

Çavuşoğlu da, Tahran ile Riyad arasında sağlanan normalleşme anlaşmasını olumlu karşılayarak, bunun İslam dünyasının güçlenmesine ve bölgesel sorunların çözümü konusunda Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğinin artmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan-Çavuşoğlu görüşmesinde, Güney Kafkasya'daki durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen mevkidaşı Meredov ile yaptığı görüşmede  Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkileri konuştu.

Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'un görüşmesinde ise bölgesel gelişmeler ele alındı.

News Code 1908228

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler