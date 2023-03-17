Türkiye, İran-Suudi Arabistan anlaşmasını olumlu karşıladı

Türk medyasına göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ayrı ayrı telefon görüşmesi yaptı.

Emir Abdullahiyan, Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede, bölge ve komşu ülkeleri arasındaki olumlu işbirliğinin, bölgede barış ve istikrarın sağlanmasına ve uluslararası düzeyde ortak çalışmaların artmasına yol açacağını vurguladı.

Çavuşoğlu da, Tahran ile Riyad arasında sağlanan normalleşme anlaşmasını olumlu karşılayarak, bunun İslam dünyasının güçlenmesine ve bölgesel sorunların çözümü konusunda Müslüman ülkeler arasındaki işbirliğinin artmasına katkı sağlayacağına inandıklarını söyledi.

Emir Abdullahiyan-Çavuşoğlu görüşmesinde, Güney Kafkasya'daki durum ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkmen mevkidaşı Meredov ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ikili ilişkileri konuştu.

Çavuşoğlu ile Azerbaycanlı mevkidaşı Bayramov'un görüşmesinde ise bölgesel gelişmeler ele alındı.