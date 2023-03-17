Emir Abdullahiyan, AB Yüksek Temsilcisi Borrell ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ile Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, nükleer anlaşma, Tahran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki işbirliği ve Ukrayna'daki gelişmeleri görüştü.

Görüşmede Emir Abdullahiyan, Ukrayna krizine değinerek, "Ukrayna'daki mevcut durumun kökenini ve İran'ın savaşa karşı olduğunu zaten daha önce konuşmuştuk." dedi.

Moskova'ya yapacağı ziyarette barışı sağlama çabalarını sürdürmeye hazır olduğunu anlatan Emir Abdullahiyan, "Batı, İran'a yönelik asılsız suçlamaları tekrarlamak yerine, Ukrayna'yı iki ülkenin siyasi ve askeri heyetlerinin resmi toplantısında belgesel kanıtlar sunmaya teşvik etmeli ve resmi diyaloğu temelsiz ve tekrarlanan suçlamalarla değiştirerek İran'ın her zaman savaştan değil barıştan yana olduğunu görmelidir." ifadelerini kullandı.

Emir Abdullahiyan, Tahran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki ilişkilerin doğru yolda olduğunu kaydetti.

Bu görüşmede Borrell de, bir koordinatör olarak Viyana görüşmelerini özetlemek için gösterdiği çabaları ve görüşmeleri sonuçlandırmak için pratik inisiyatifi de vurguladı.

Ukrayna savaşında İran İHA'larına ilişkin açıklamalara rağmen, İran'ın bölgede barışın sağlanmasına yardımcı olma çabalarını takdir ediyorum" diyen Borrell, İran ile Ajans arasındaki işbirliğini olumlu ve ileriye dönük olarak nitelendirdi.

Bu görüşmede taraflar, yaptırımların kaldırılması ile ilgili diyaloğun son durumuna da dikkat çekti.